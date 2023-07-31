Экс-глава правительства Красноярского края обвиняется в превышении полномочий

Еще одним фигурантом дела является бывший начальник краевого транспортного управления

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин обвиняется в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Еще одним фигурантом дела является бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"В прокуратуру Красноярского края для изучения поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края, а также экс-руководителя КГКУ "Краевое транспортное управление". В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)", - сообщили в ведомстве, добавив, что Лапшин обвиняется по ст. 189 и 286 УК РФ, а Мандров - по ст. 286 и 290 УК РФ. В управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии уточнили ТАСС, что расследование дела завершено.

По информации СК, 27 декабря Лапшин, достоверно зная о невыполненных работах по корректировке проектно-сметной документации по строительству метро, дал указание Константину Димитрову, занимавшему тогда пост министра транспорта региона, подписать акт приемки-передачи работ разработчику проекта метро - "Красноярск ТИСИЗ", на сумму более 740 млн рублей по государственному контракту. По указанию министра заказчик работ (Краевое транспортное управление) документы подписало. Также следователи считают, что Мандров получил взятку в размере 5 млн рублей в феврале 2020 года от одного из субподрядчиков.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре, Лапшину вменяется также воспрепятствование предпринимательской деятельности при реализации проекта в лесоперерабатывающей отрасли. В декабре 2021 года компания "Базис" обратилась в краевой Минлесхоз с заявкой о создании лесоперерабатывающего предприятия в Лесосибирске. Заявка прошла согласование во всех структурных подразделениях регионального министерства лесного хозяйства, была утверждена Федеральным агентством лесного хозяйства, в связи с чем в апреле 2022 года подготовлен и направлен на подпись Лапшину проект распоряжения "Об утверждении заявки ООО "Базис", но он его не подписал. В сентябре 2022-го решением арбитражного суда края бездействие регионального правительства в отношении заявки "Базис" признано незаконным.

Мандров находится под запретом определенных действий, Лапшину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об уголовных делах

В июле 2022 года был арестован председатель совета директоров "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В силовых структурах ТАСС сообщали, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. В июле этого года мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. Ранее также был арестован Димитров. В настоящий момент он также находится под домашним арестом и уволен с поста министра.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделялось 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". В августе прошлого года подрядчик строительства метро был сменен. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.