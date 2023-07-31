В Брянске проверяют здание областного арбитражного суда после сообщения о минировании

К зданию суда направлены все службы жизнеобеспечения

БРЯНСК, 31 июля. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания областного арбитражного суда в Брянске поступило в единую диспетчерскую службу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Сегодня в 10:40 в городскую диспетчерскую службу поступила информация о том, что здание арбитражного суда (улица Горького, 58) заминировано", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что к зданию суда направлены все службы жизнеобеспечения, дополнительная информация уточняется.

Сообщения о минировании арбитражного суда поступало в городскую диспетчерскую службу также в начале июля. Тогда после проверки здания информация об угрозе не подтвердилась.