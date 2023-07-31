В КЧР обвиняемый в убийстве ребенка подозревается в подготовке еще двух преступлений

Руководитель следственного управления СК РФ по республике Николай Щепкин также сообщил, что злоумышленника признали вменяемым

ЧЕРКЕССК, 31 июля./ТАСС/. Подросток, обвиняемый в убийстве 10-летней девочки в многоэтажном доме Карачаевска в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), подозревается в подготовке еще двух убийств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал ТАСС руководитель следственного управления СК РФ по республике генерал-майор юстиции Николай Щепкин.

"Согласно результатам проведенных следственных действий, это была уже третья попытка. Один раз он испугался, второй раз у него камень в кармане застрял, он не смог его вынуть, чтобы ударить и обездвижить. Теперь подросток будет отвечать и за убийство девочки, и за приготовление к еще двум убийствам. Он был признан вменяемым", - сказал Щепкин.

Отмечается, что в данном случае предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Все необходимые следственные действия произведены, уголовное дело на стадии завершения. В ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

От жительницы Карачаевска днем 20 апреля текущего года поступило сообщение о пропаже 10-летней дочери. В тот же день тело девочки обнаружили в одной из квартир дома, где проживал ребенок. Было установлено, что 16-летний подросток следил за девочкой по дороге из школы. В подъезде он затащил ее в свою квартиру, где совершил убийство.

Подросток был заключен под стражу, он дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).