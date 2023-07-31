31 июля, 09:12,
обновлено 31 июля, 09:37

Число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до пяти

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Как сообщили в региональном Минздраве, умерла одна из женщин, которая была в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета на Алтае, умерла в барнаульской больнице, говорится в сообщении регионального Минздрава.

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"Не смотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Пострадавшая находилась на ИВЛ. Таким образом, число погибших в авиакатастрофе на Алтае увеличилось до пяти", - отметили в ведомстве.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием еще двух пациентов.

Состояние еще одной женщины врачи также оценивают как крайне тяжелое.

Пострадавший мужчина переведен в центр термических поражений после оказания необходимой помощи. 

Теги:
РоссияАлтай
© Информационное агентство ТАСС
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