Число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до пяти

Как сообщили в региональном Минздраве, умерла одна из женщин, которая была в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета на Алтае, умерла в барнаульской больнице, говорится в сообщении регионального Минздрава.

"Не смотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Пострадавшая находилась на ИВЛ. Таким образом, число погибших в авиакатастрофе на Алтае увеличилось до пяти", - отметили в ведомстве.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием еще двух пациентов.

Состояние еще одной женщины врачи также оценивают как крайне тяжелое.

Пострадавший мужчина переведен в центр термических поражений после оказания необходимой помощи.