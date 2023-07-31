Число погибших из-за крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до пяти

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета на Алтае, умерла в барнаульской больнице, говорится в сообщении регионального Минздрава.
"Не смотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Пострадавшая находилась на ИВЛ. Таким образом, число погибших в авиакатастрофе на Алтае увеличилось до пяти", - отметили в ведомстве.
Врачи продолжают наблюдать за состоянием еще двух пациентов.
Состояние еще одной женщины врачи также оценивают как крайне тяжелое.
Пострадавший мужчина переведен в центр термических поражений после оказания необходимой помощи.