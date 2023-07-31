31 июля, 09:18
Военная операция на Украине

Полиция Запорожской области изъяла три ручных гранатомета в Токмаке и Васильевском районе

Два из них иностранного производства

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники запорожской полиции изъяли три гранатомета, два автомата Калашникова и боеприпасы в городе Токмаке и Васильевском районе области, сообщает Telegram-канал "МВД медиа" в понедельник.

"В ходе отработки поступившей информации провели обысковые мероприятия, направленные на выявление оружия и боеприпасов, по нескольким адресам в городе Токмаке и селе Широком Васильевского района Запорожской области. <...> В результате полицейские обнаружили и изъяли три ручных гранатомета, два из которых иностранного производства, две гранаты РГД-5, два автомата Калашникова, пять выстрелов к подствольному гранатомету ГП-25 и 320 патронов калибра 5,45", - говорится в сообщении. 

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