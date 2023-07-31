31 июля, 09:17,
обновлено 31 июля, 09:29

В 17 регионах России за несколько дней из-за непогоды погибли 11 человек

Пострадал 71 человек, сообщили в МЧС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Непогода, обрушившаяся несколько дней назад на 17 регионов России, унесла жизни 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы", - сказали в министерстве.

В Чувашии продолжаются поиски двоих человек с лодки, перевернувшейся в акватории Волги. Спасти удалось семь человек. Без света в нескольких регионах Приволжья оставались почти 100 тыс. человек. "Энергоснабжение восстановлено, за исключением одного населенного пункта в Пензенской области", - добавили в пресс-службе. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. 

Теги:
Россия
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