В Курской области завершили восстановление электроснабжения после грозового фронта

По уточненным данным, в зону отключения попали 18 районов с населением более 17 тыс. человек

ТАСС, 31 июля. Специалисты восстановили электроснабжение в населенных пунктах Курской области, пострадавших во время грозового фронта, который проходил по территории региона в конце минувшей недели. По уточненным данным, в зону отключения попали 18 районов с населением более 17 тыс. человек, сообщил на заседании областного правительства председатель комитета ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин

"По итогам прохождения грозового фронта было нарушено электроснабжение в 158 населенных пунктах, 18 муниципальных образованиях региона с населением более 17 тыс. человек. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме", - сказал он.

Мулевин отметил, что на территории региона могут наблюдаться периодические отключения электроэнергии, которые будут вызваны проведением завершающих мероприятий.

28 июля шторм затронул Касторенский и Горшеченский районы. В последнем власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий прохождения трехдневного грозового фронта, в результате которого разрушена кровля на 42 жилых домах и одном кафе, несколько деревьев вырваны с корнем.