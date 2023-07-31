31 июля, 09:49

Проезд по дороге Архангельск - Онега открыли после ликвидации провала грунта

До этого машины ехали в объезд по технологической дороге через поселок Маложма

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Проезд транспорта по автодороге Архангельск - Онега открыт после ликвидации провала грунта, сообщили ТАСС в центре управления движением Архангельскавтодора.

"В Онежском районе открыт проезд на км 113+500 автодороги Архангельск - Онега", - сказал собеседник агентства.

До этого машины ехали в объезд по технологической дороге через поселок Маложма.

Участок автомобильной дороги Архангельск - Онега обвалился 16 июля в районе деревни Кянда. Движение всех видов транспорта было ограничено.

Причиной провала стал плывун - линза водонасыщенного песчаного грунта. В результате происшествия пострадало не только дорожное полотно, но и оказались повалены деревья, расколоты стволы деревьев на линии разлома. Линза плывуна располагалась ниже основания дороги, нарушения строительных технологий не выявлено. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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