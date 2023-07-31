В Амурской области задержали осужденного, сбежавшего из СИЗО

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,задержать беглеца удалось на тропинке возле реки Бурхановки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали заключенного, сбежавшего из следственного изолятора в Благовещенске через окно для приема посылок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УМВД России по Амурской области и регионального управления ФСИН России в результате межведомственных мероприятий в кратчайшие сроки задержали осужденного, совершившего побег из следственного изолятора №1 УФСИН России по Амурской области", - сказала она.

По словам Волк, 22-летний судимый за кражу мужчина совершил побег днем 30 июля через окно для приема посылок. Оперативные службы сразу же начали его розыск. Задержать беглеца удалось на тропинке возле реки Бурхановки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), ему грозит до четырех лет лишения свободы.

"Задержанный передан сотрудникам регионального управления ФСИН России", - добавила представитель ведомства.