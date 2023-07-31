В Самарской области девушку травмировало винтом катера

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 31 июля. В Самарской области неизвестный за рулем катера задел винтом девушку, которая купалась рядом. Возбуждено уголовное дело, пострадавшая госпитализирована, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 30 июля на реке Сок в селе Малая Царевщина гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме девушку. Пострадавшую доставили в больницу.