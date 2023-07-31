В Новосибирске приостановили деятельность детсада, где воспитатели истязали детей

СК предъявил обвинение директору об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. СК приостановил деятельность частного детского сада в Новосибирске, где воспитатели истязали детей. Директору предъявлено обвинение об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

"В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях получила распространение видеозапись с кадрами применения насилия воспитателями одного из дошкольных учреждений Новосибирской области в отношении детей. На видео воспитательницы хватают детей за голову, трясут их за плечи, а также пинают и бьют.

Ранее в СК сообщили ТАСС, что по факту произошедшего в детсаду возбуждено уголовное дело.