Управляющего поместьем Трампа во Флориде вызвали в суд по делу о секретных документах

Ожидается, что Карлоса де Оливейру обвинят в попытке удалить записи с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго летом 2022 года, сообщил телеканал ABC

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Управляющий недвижимостью в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде Карлос де Оливейра в понедельник предстанет перед судом в Майами, где ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на обвинительное заключение.

Ожидается, что де Оливейру обвинят в попытке удалить записи с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго летом 2022 года "с целью сокрытия информации от Федерального бюро расследований США (ФБР) и большого жюри". В заключении указано, что управляющий говорил с другим работником поместья и сообщил ему, что "босс хотел бы удалить записи", а также спросил, как долго они хранятся.

Де Оливейре также предъявят обвинения в даче ложных показаний во время допроса ФБР в январе 2023 года. Тогда управляющий ответил "нет" на все вопросы о его участии в перемещении и разгрузке ящиков с секретными документами. Кроме того, согласно обвинительному заключению, Трамп связался с де Оливейрой через две недели после обыска поместья и пообещал найти ему адвоката.

Сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в Мар-а-Лаго, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, характеризует выдвижение против него обвинений как сугубо политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. В политизации дела администрацию Байдена обвиняет и целый ряд других видных деятелей Республиканской партии США.

Суд по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США с секретными документами назначен на май 2024 года.