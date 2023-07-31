В Москве мужчина украл у сожительницы 18 млн рублей, снятых для покупки квартиры его жене

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже у своей сожительницы 18 млн рублей, которые она сняла с банковского счета для покупки квартиры его жене. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, женщина познакомилась с подозреваемым через службу поиска партнера для брака. Некоторое время новый знакомый проживал с потерпевшей в ее квартире. Позже мужчина признался, что женат, но планирует развестись. Он убедил потерпевшую купить квартиру для его жены, чтобы не оставлять ее без жилья. "Введенная в заблуждение женщина сняла с банковского счета свыше 18 млн рублей, однако, когда ее сожитель ушел после очередного конфликта, обнаружила пропажу денег", - рассказал Васенин.

Потерпевшая неоднократно просила вернуть похищенное, но злоумышленник отказывался. Женщина обратилась в полицию. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в его квартире на улице Народного Ополчения", - добавил начальник пресс-службы столичного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.