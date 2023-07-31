В Никольске 500 жителей обратились за помощью в ремонте домов после урагана

Стихия также повредила часть социальных объектов

ПЕНЗА, 31 июля. /ТАСС/. Ураган, обрушившийся в субботу на Никольский район Пензенской области, повредил 32 многоквартирных и 208 индивидуальных жилых домов. Около 500 жителей подали заявки на восстановление зданий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ущерб нанесен колоссальный. По информации на сегодня, пострадали 32 многоквартирных дома, пять из них - полностью без крыши. Это около 3 100 жителей, 1 268 квартир. [Пострадали] 208 индивидуальных жилых домов, где проживают 610 человек. <…> В настоящий момент завершается адресный опрос населения. Около 500 жителей через контакт-центр сделали заявки на восстановление поврежденных частей жилых домов", - отмечается в сообщении.

Ураган также повредил часть социальных объектов, в том числе школы. Нанесенный ущерб оценивается в 31 млн рублей.

Ранее в результате урагана Никольск, где проживают около 20 тысяч человек, был полностью обесточен, также было нарушено водо- и газоснабжение. В результате ЧП никто не пострадал. В районе был введен режим ЧС.

По словам главы Никольского района Людмилы Лининой, сейчас водоснабжение в городе восстановлено полностью, электроэнергией обеспечены 13 тыс. человек - около 65% населения. Практически полностью восстановлено газоснабжение. В понедельник в Никольске продолжают расчищать улицы от поваленных ураганом деревьев.