В Пермском крае зафиксировали лесной пожар в Закамском лесничестве

Предварительная площадь возгорания составляет 84 га

ТАСС, 31 июля. Спасатели в Пермском крае тушат лесной пожар на площади 84 га в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю принимают участие в ликвидации лесного пожара в Краснокамском городском округе. По оперативным данным, предварительная площадь пожара составляет 84 га. Угрозы населенным пунктам нет. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Очаг лесного пожара в Закамском лесничестве обнаружили вечером 29 июля на площади 1,9 га. На месте пожара работают 132 человека и 26 единиц техники. Отмечается, что тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки.