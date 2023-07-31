31 июля, 10:22

В Пермском крае зафиксировали лесной пожар в Закамском лесничестве

© ГУ МЧС России по Пермскому краю

Предварительная площадь возгорания составляет 84 га

ТАСС, 31 июля. Спасатели в Пермском крае тушат лесной пожар на площади 84 га в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю принимают участие в ликвидации лесного пожара в Краснокамском городском округе. По оперативным данным, предварительная площадь пожара составляет 84 га. Угрозы населенным пунктам нет. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Очаг лесного пожара в Закамском лесничестве обнаружили вечером 29 июля на площади 1,9 га. На месте пожара работают 132 человека и 26 единиц техники. Отмечается, что тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки. 

Теги:
РоссияПермский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация