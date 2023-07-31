В Свердловской области возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Еще девять получили травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Свердловской области после ДТП, в котором девять человек пострадали, двое погибли. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе двое погибли. По этому факту следственным отделом по городу Первоуральску следственного управления СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что 30 июля два легковых автомобиля столкнулись в Первоуральске, в результате два человека, включая ребенка, погибли, еще девять травмированы.

По уточненным данным от СУ СК, водитель минивена Honda уснул за рулем, потерял управление и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковой Mazda. Погибшие пассажиры находились в минивене, еще девять человек, четверо из которых дети, доставлены в медицинские учреждения. Трем взрослым и одному ребенку оказана разовая медпомощь. "По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы. У водителя Honda взята биологическая среда, которая направлена на химико-токсилогическое исследование для установления его состояния в момент аварии", - добавили в ГИБДД по региону.