В Калужской области подали иск о признании геноцидом преступлений гитлеровцев

Общее число жертв за период оккупации региона превысило 26 тыс. человек

ТАСС, 31 июля. Прокуратура Калужской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе подготовки иска изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирных граждан и военнопленных. В суд представлены архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела.

Установленные факты

Общее число жертв за период оккупации нацистами Калужской области превысило 26 тыс. человек, говорится в материалах, поданных в суд.

"Установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время - теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание", - отметили в прокуратуре.

Захватчики использовали население как источник бесплатной рабочей силы, в рабство было угнано более 300 тыс. человек. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов, свыше 15 тыс. общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц.

Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет почти 13 трлн рублей.

Заявление подано в Калужский областной суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - подчеркнули в Генпрокуратуре.