Один человек пострадал при возгорании на кухне ресторана в центре Москвы

По предварительным данным, у пострадавшего тяжелые ожоги

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Один человек получил тяжелые травмы при воспламенении жира на кухне ресторана в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В ресторане на Цветном бульваре произошла вспышка жировых отложений на кухне, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Частный мастер пострадал при ремонте холодильного оборудования, у него тяжелые ожоги. Возгорание было оперативно ликвидировано.

"По предварительной информации, в ресторане на Цветном бульваре в ходе ремонта холодильного оборудования пострадал прибывший для проведения работ частный мастер. Мужчина 1984 года рождения с ожогами тела госпитализирован", - сказали в надзорном ведомстве столицы.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что рабочий пострадал при проведении ремонтных работ на холодильном оборудовании, когда произошла вспышка. Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что на Цветном бульваре при воспламенении жира на кухне ресторана пострадал один человек. "Признаков пожара не обнаружено", - сказали в столичном главке МЧС. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.