Число заболевших кишечной инфекцией в лагере под Тулой выросло до 27

СК проводит проверку

ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Признаки кишечной инфекции выявили, по предварительной информации, у 18 детей и девяти взрослых, находящихся в летнем оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Тульской области, ранее были данные о 10 заболевших. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, 30 июля 2023 года у 18 детей возрастом от 7 до 14 лет и девяти взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, расположенном в Тульской области, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела. Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное. Следователи проводят проверку по факту случившегося в оздоровительном лагере.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщила о 10 детях из разных отрядов летнего лагеря им. С. Чекалина, которые обратились за медицинской помощью из-за ухудшения состояния здоровья. По предварительной информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания связаны с острой кишечной инфекцией, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с лабораторным контролем. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.