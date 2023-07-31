Почти 8 тыс. человек остались без электричества в Кировской области после грозы

Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Климентовский отметил, что электроснабжение будет восстановлено к вечеру

КИРОВ, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты в Кировской области восстанавливают нарушенное после прошедших гроз электроснабжение. Без электричества остаются 7,7 тыс. человек, рассказал в ходе оперативного совещания у губернатора региона министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский.

"У нас прошло две волны грозовых фронтов. В пике 29 июля по "Кировэнерго" было отключено 4 200 человек, по "Коммунэнерго" было отключений больше. На 14:00 30 июля все отключения первой волны восстановлены. Ночью [30 июля] прошел еще один грозовой фронт, на 8:00 31 июля 7 700 человек остаются без электричества, к вечеру электроснабжение везде будет восстановлено", - рассказал Климентовский.

В регионе вновь идут грозы и дожди. По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове 1 и 2 августа ожидаются только небольшие дожди, при этом будет тепло: 23-25 градусов.