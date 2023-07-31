31 июля, 11:07

На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с Bentley, внедорожником и грузовиком

Пострадавшие получили незначительные травмы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Автомобили Bentley, Volkswagen и грузовая машина столкнулись на Молодогвардейской улице на западе Москвы, в результате пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"ДТП произошло Молодогвардейской улице. Столкнулись Bentley, внедорожник Volkswagen и грузовой автомобиль. Предварительно установлено, что пострадали два человека, которые находились в элитной иномарке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок. "Люди получили незначительные травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил представитель экстренных служб.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт ДТП. "По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, пострадали два человека", - сказали в главке. 

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