Прокурор потребовал приговорить соратников Марцинкевича к срокам от 13 до 19,5 года

Присяжные признали их виновными в убийствах по мотивам межнациональной розни

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить соратников националиста Максима Марцинкевича (прозвище Тесак) на сроки от 13 до 19,5 года за убийства по мотивам межнациональной розни. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Сергиево-Посадского горсуда, где идет рассмотрение дела.

"С учетом вердикта присяжных, которые признали подсудимых виновными, гособвинение требует назначить Семену Токмакову 17 лет лишения свободы, Андрею Кайлю - 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, Алексею Гудилину - 16 лет лишения свободы, Павлу Хрулеву - 16 лет лишения свободы, Максиму Хотулеву - 13 лет лишения свободы, Александру Лысенкову - 13 лет лишения свободы", - заявила в ходе выступления прокурор. Она попросила всех подсудимых отправить в колонию строгого режима. Гособвинитель подчеркнула, что просит также суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства признание вины Токмаковым и Лысенковым, а также то, что Токмаков был осужден в 2021 году Краснодарским краевым судом на пять лет колонии за другие преступления.

Защита одного из подсудимых требовала прекратить дело за истечение сроков давности, так как убийства, в которых их обвиняют, произошли в 2003 - 2007 годах, а значит, с тех пор прошло более 15 лет. Прокурор резко возразила против этого, заявив, что с учетом особой общественной опасности деяний обвиняемых прекращать их дело недопустимо.

Подсудимым вменяется в вину два убийства: двух мужчин в 2003 году в столичном районе Гольяново и двух мужчин в 2007 году в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. В обоих случаях тела были расчленены и закопаны, личности убитых установить не удалось.

Эти преступления были расследованы благодаря показаниям Марцинкевича, которые он дал в СИЗО незадолго до смерти. Он признал свою причастность к этим убийствам и рассказал о роли своих соучастников. По версии гособвинения, Хрулев, Хотулев, Лысенков и Гудилин причастны только к двум убийствам, а Токмаков и Кайль - ко всем четырем.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению. Перед смертью Марцинкевич дал свидетельские показания по делу об убийствах на почве межнациональной ненависти в 2003 и 2007 году. На основании его показаний позже и были задержаны несколько человек, дело которых сейчас рассматривает Сергиево-Посадский городской суд. Дело Марцинкевича было прекращено в связи с его смертью. Его отец выступил против этого, так как считает, что его сын невиновен.