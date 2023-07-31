31 июля, 11:37

Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Станислав Красильников/ ТАСС
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович
© Станислав Красильников/ ТАСС

На заседании суда защита просила о замене меры пресечения на более мягкую

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС.

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"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья. Обвиняемые останутся под стражей до 10 сентября.

На заседании суда защита просила о замене меры пресечения на более мягкую. Согласно сведениям адвокатов, следствие не предпринимает активных действий, ожидая результатов психиатрической экспертизы Беркович. В свою очередь прокуратура просила оставить обвиняемых в СИЗО, так как только такая мера пресечения, по мнению обвинения, может обеспечить интересы следствия.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или его пропаганда). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают. 

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