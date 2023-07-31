На Урале объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В ближайшие дни температура воздуха может достигнуть плюс 31 градуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение 31 июля - 3 августа некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО), где ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 31 июля - 2 августа местами на востоке Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. <…> 31 июля - 3 августа в центральных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, 1-3 августа на остальной территории - высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В большинстве районов Челябинской области 31 июля - 1 августа также сохранится высокая пожарная опасность, местами в юго-западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области также сообщили о штормовом предупреждении, синоптики прогнозируют в регионе 1 августа сильные дожди, грозы и усиление ветра до 17 м/с.

По данным региональных гидрометцентров, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях установилась облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В ближайшие дни температура воздуха может достигнуть плюс 31 градуса.