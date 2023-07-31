31 июля, 12:04

На Ставрополье уровень воды в реке Калаус поднялся до опасных отметок

В связи с этим существует угроза подтопления приусадебных участков и дворов домовладений

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Подтопления домов и приусадебных участков возможны на территории населенного пункта Воздвиженское на Ставрополье из-за подъема воды в реке Калаус. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"По данным Ставропольского гидрометцентра, 31 июля и 1 августа существует вероятность возникновения происшествий, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла реки Калаус на территории населенного пункта Воздвиженское (Апанасенковский МО), с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме", - говорится в сообщении.

Источник возможных происшествий - подъем уровня воды до неблагоприятных отметок на реке Калаус. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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