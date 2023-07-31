В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в 14:43 мск в Полтавской и Харьковской областях, затем в течение минуты в красной зоне оказались Днепропетровская и Сумская области. В 15:17 мск предупреждения были отменены.

Утром воздушная тревога также объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Власти Кривого Рога Днепропетровской области сообщали о взрывах.

В новость внесены изменения (15:32 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.