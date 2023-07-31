31 июля, 11:58,
обновлено 31 июля, 12:32
Военная операция на Украине

В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в 14:43 мск в Полтавской и Харьковской областях, затем в течение минуты в красной зоне оказались Днепропетровская и Сумская области. В 15:17 мск предупреждения были отменены.

Утром воздушная тревога также объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Власти Кривого Рога Днепропетровской области сообщали о взрывах.

В новость внесены изменения (15:32 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация