В Новосибирске приговорили к 2 годам колонии мужчину, сбившего насмерть женщину с детьми

В прокуратуре отметили, что подсудимый признал вину

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Искитимский районный суд в Новосибирской области приговорил к двум годам колонии-поселения автомобилиста, сбившего на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, которые впоследствии умерли. Об этом сообщили в областной прокуратуре в понедельник.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме", - отметили в прокуратуре.

В ноябре 2022 года водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину с двумя детьми. Двухлетняя девочка, которая находилась на руках матери, погибла на месте, женщина и ее четырехлетняя дочь были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако впоследствии также умерли.