В деле о гибели людей при обрушении балкона в Сочи появился подозреваемый

В результате ЧП погибли три человека

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Руководитель управляющей компании многоэтажного дома в Сочи, где в ноябре 2022 года рухнул балкон, в результате чего погибли три человека, стал подозреваемым по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности, в ходе следствия установлено, что балкон имел коррозию арматуры, своевременных мер по устранению угроз принято не было. Об этом руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Уже сейчас следствие показало, ранее поступали жалобы от жильцов дома на то, что часть балконов, бетонных конструкций и так далее имели повреждения. Было проведено обследование дома, было установлено, что конкретно данный балкон имеет серьезную коррозию арматуры, на которой держался фактически этот балкон. Однако руководитель управляющей компании, который подписывал акты обследования, не удосужился оградить жильцов от этой угрозы. Фактически выявив нарушения, на это были закрыты глаза - бремя ответственности лежало на руководстве управляющей компании. Сейчас заканчиваются экспертизы по уголовному делу, будет дана принципиальная оценка, как я уже озвучил, у нас уже есть подозреваемый, после получения всех заключений экспертов будет предъявлено обвинение и мы направим это дело в суд", - сообщил Маслов.

Он уточнил, что в данной ситуации своевременно должны были принять меры либо к ремонту балкона, либо к ограждению доступа жильцов на данный балкон. Руководитель краевого следственного управления СК РФ отметил, что проблема ветхого жилья и работа управляющих компаний в крае часто попадают в поле зрения работы следственных органов.

ЧП произошло 6 ноября 2022 года на Донской улице в Центральном районе города. Обрушился балкон на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. По данным мэрии Сочи, аварийным дом не был. В результате ЧП от полученных травм на месте погибли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Пострадавший 46-летний мужчина позже умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.