31 июля, 12:09
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о применении ВСУ ОТРК "Точка" при обстреле Куйбышевского района Донецка

По предварительным данным, при обстреле ВСУ также применили РСЗО HIMARS

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Обстрел Куйбышевского района Донецка велся с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Точка". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

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"По Куйбышевскому району удар был в том числе ОТРК "Точка", - сказали там.

Вооруженные силы Украины утром нанесли массированный удар по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате обстрелов 3 человека погибли, 11 получили ранения. По предварительным данным, при обстреле ВСУ также применили РСЗО HIMARS. 

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