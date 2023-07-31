В Татарстане ищут мужчину, пропавшего во время урагана

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что водолазы уже обследовали 3 тыс. кв. м

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Поиски 28-летнего мужчины, пропавшего в Верхнеуслонском районе Татарстана в субботу во время урагана, продолжаются уже вторые сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Поиски идут с субботы. За вчера 3 тыс. кв. м обследовали водолазы ЗПСО-2, сегодня продолжают [поиски]", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды, помимо Татарстана, пострадали Марий Эл, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, где прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Без света остались почти 100 тыс. человек. По последним данным, жертвами непогоды в Приволжском федеральном округе стали 10 человек, еще 76 пострадали.