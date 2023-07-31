Число заражений кишечной инфекцией в лагере под Тулой увеличилось до 31

Причина возникновения очага инфекции устанавливается

ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Заражение острой кишечной инфекцией выявили у 29 детей и 2 взрослых в оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Щекинском районе Тульской области, ранее региональное следственное управление СК РФ приводило данные о 27 заболевших.

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Предварительно выявлены с признаками острой кишечной инфекции 29 детей и 2 взрослых. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается, в лагере проводятся лабораторные исследования. "Руководству лагеря выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - добавили в пресс-службе.