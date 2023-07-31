В Москве убийцу сотрудницы микрофинансовой организации приговорили к 21 году колонии

Осужденный ворвался в офис организации 10 июля 2022 года, выстрелил в голову из пистолета с глушителем в сотрудницу Ирину Глушаченкову, после чего стал рыться шкафах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил рецидивиста Дмитрия Перевозчикова к 21 году лишения свободы за убийство сотрудницы микрофинансовой организации в столичном районе Замоскворечье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ранее судимый Дмитрий Перевозчиков убил сотрудницу микрокредитной организации. Московский городской суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 21 год со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - сказали в суде. Подсудимый признан виновным в угрозе убийством, убийстве, незаконном ношении оружия, взрывчатых веществ и разбойном нападении.

"Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично, взыскано в счет компенсации морального вреда 1 млн 500 тыс. рублей", - отметили в суде.

На этапе следствия 46-летний Перевозчиков признался в убийстве сотрудницы компании по выдаче микрозаймов "VIVA Деньги". Инцидент в офисе компании на Кожевнической набережной произошел 10 июля прошлого года. Осужденный ворвался в офис организации, выстрелил в голову из пистолета с глушителем в сотрудницу Ирину Глушаченкову, после чего стал рыться шкафах. Ранее он взял в этой организации 30 тыс. рублей, но так и не смог их вернуть.