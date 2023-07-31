В Сочи признали вменяемым блогера, подозреваемого в истязании младенца

По данным следствия, мужчина несколько раз забирал ребенка у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Блогер-сыроед Максим Лютый, подозреваемый в истязании умершего в Сочи младенца, признан вменяемым по результатам проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов сообщил в ходе пресс-конференции.

"Лютому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. В ближайшее время расследование данного дела будет завершено", - сказал Маслов.

Ранее следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 43-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об истязании младенца (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Суд арестовал его на время предварительного следствия.

По данным следствия, фигурант с 33-летней сожительницей проживали в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля женщина, находясь дома, родила ребенка. За квалифицированной помощью в больницу, в том числе и в последующем, сожители не обращались. После рождения ребенка мужчина несколько раз забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта в связи с ухудшением состояния здоровья младенца решили отвезти в лечебное учреждение, однако мальчик умер до его доставления в больницу.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о гибели сына блогера Максима Лютого, придерживающегося сыроедческого типа питания.