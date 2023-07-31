В Туве двое детей получили удары током от провисших проводов ЛЭП

По данным правительства региона, одного подростка доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, второй пострадавший находится на лечении в терапевтическом отделении

ТАСС, 31 июля. Двое детей 13 и 17 лет получили удары электрическим током от обвисших электропроводов в Пий-Хемском районе Тувы, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокуратурой республики организована проверка по факту травмирования двух подростков электрическим током в Пий-Хемском районе. Установлено, трое несовершеннолетних верхом на лошадях направлялись из села Аржаан в сторону чабанской стоянки в местечко Как-Хол. Проезжая по болотистой местности возле электростолбов несовершеннолетний левой рукой задел провисший электропровод, в результате чего от удара током он и второй несовершеннолетний, ехавшие верхом на одной лошади, получили электротравмы и ожоги тела", - говорится в сообщении.

По данным правительства Тувы, 17-летний подросток получил множественные электрические ожоги по всему телу первой, второй и третьей степени и сегодня санавиацией доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Красноярской клинической больницы. Второй подросток находится на лечении в терапевтическом отделении районной больницы.

В пресс-службе республиканского правительства отметили, что по информации отдела полиции "Кызылский", обвисшие провода находились на расстоянии 1 м над землей. "Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве Республике Тыва по данному факту направила информацию о произошедшем ЧП в "Россети Сибирь Тываэнерго" с представлением о проведении служебной проверки по причинам произошедшего и принятии мер в отношении ответственных лиц, а также о проведении в кратчайшие сроки проверки по всем объектам, где проводится замена ЛЭП", - пояснили в пресс-службе правительства.