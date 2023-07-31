Пожар на стройке железной дороги Лион - Турин уничтожил пять строительных машин

Как сообщила газета Le Figaro, для тушения были задействованы 15 пожарных

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять машин, задействованных в строительстве скоростной железнодорожной магистрали Лион - Турин, сгорели в ходе ночного пожара. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Местные жители сообщали о взрывах на объекте в районе коммуны Модан в департаменте Савойя, которые произошли примерно в 23:00 по местному времени (00:00 мск). Однако, как уточнила жандармерия, это были звуки взрывающихся покрышек. Для их тушения задействовали 15 пожарных.

В настоящее время ведется расследование на предмет возможного поджога: местные жители, а также представители природоохранных ассоциаций выступают против строительства этой железнодорожной ветки с момента его одобрения в 1992 году, особенно в Италии в 2000-х годах. Во Франции многие экоактивисты, а также нынешние мэры Лиона и Гренобля критикуют воздействие строительных работ на экологию региона, в частности на водные ресурсы. По их данным, рытье туннелей уже привело к истощению нескольких подземных источников.