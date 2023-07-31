31 июля, 14:08

Недалеко от Стамбула закрыли пляж из-за обнаружения 28 артиллерийских снарядов

Водолазам удалось поднять со дна девять из них

АНКАРА, 31 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции закрыли доступ к пляжу Софулар на Черном море в 70 км к востоку от Стамбула после обнаружения 28 артиллерийских снарядов. Об этом сообщил телеканал NTV.

Как уточняет телеканал A-Haber, их обнаружили 28 июля в море в 10 м от пляжа на глубине 1 - 1,5 м. Водолазам удалось поднять со дна девять снарядов, они переданы специалистам, которые должны установить, как именно они оказались в море.

Ожидается, что контролируемый подрыв оставшихся артиллерийских снарядов будет произведен 2 августа. 

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Турция
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