Трампу до 1 сентября могут предъявить обвинения по вмешательству в выборы

Как сообщила окружной прокурор Фэни Уиллис, "работа, которая продолжалась два с половиной года, закончена"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Большое жюри присяжных в округе Фултон (штат Джорджия) до 1 сентября 2023 года примет решение о выдвижении обвинений против экс-президента США Дональда Трампа в связи с предполагаемой попыткой с его стороны повлиять в 2020 году на итоги президентских выборов в штате. Об этом сообщила окружной прокурор Фэни Уиллис в эфире телеканала CNN.

"Работа, которая продолжалась два с половиной года, закончена. Мы готовы принять решение, это произойдет до 1 сентября", - сказала она.

3 января 2021 года газета The Washington Post распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Исходя из опубликованных данных глава Белого дома требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в указанном штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную в противном случае уголовную ответственность. По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

Прокуратура округа Фултон, к которому относится центральная часть столицы Джорджии Атланты, инициировала весной 2021 года разбирательство большого жюри присяжных, которое должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в адрес Трампа в связи с данным инцидентом.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, а также из-за надлежащего обращения с секретными документами.