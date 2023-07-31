Женская консультация в Бибиреве после задымления возвращается к обычной работе после

Пострадавших нет, на время проведения работ по проверке помещения и устранению последствий были эвакуированы пациенты и сотрудники

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Женская консультация №2 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева в Москве, где произошло задымление, возвращается к штатной работе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В одном из помещений женской консультации №2 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, которая занимает первый этаж здания, произошло задымление, предположительно, из-за неисправного светильника, сработали противопожарные системы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место были вызваны экстренные службы. "Пострадавших нет, на время проведения работ по проверке помещения и устранению последствий были эвакуированы пациенты и сотрудники. В настоящий момент женская консультация приступает к работе в штатном режиме", - заключили в пресс-службе.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в женской консультации на улице Плещеева в московском районе Бибирево произошло возгорание потолка, из-за чего были эвакуированы посетители.