Экс-сотрудника Минприроды Краснодарского края осудили на 12 лет за госизмену

ТАСС, 31 июля. Бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края осужден на 12 лет лишения свободы за передачу иностранной разведке сведений, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Приговор вступил в законную силу, сообщили ТАСС в третьем апелляционном суде общей юрисдикции.
"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции проверена законность приговора Краснодарского краевого суда, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы. Судом установлено, что житель Краснодара, бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. По результатам рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.
В суде уточнили, что поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы стороны защиты, в которых ставился вопрос о переквалификации действий осужденного на менее тяжкий состав и смягчении назначенного наказания.
19 августа 2022 года ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали в Краснодаре россиянина - агента Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи за "инициативный сбор и передачу информации СБУ". Было возбуждено дело о госизмене.