Сообщение о минировании гарнизонного военного суда в Брянске оказалось ложным

В пресс-службе мэрии сообщили, что взрывное устройство не обнаружено

БРЯНСК, 31 июля. /ТАСС/. Информация о минировании гарнизонного военного суда в Брянске, поступившая в понедельник, оказалась ложной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"По сообщению единой городской диспетчерской службы, взрывное устройство не обнаружено. Сигнал оказался ложным", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала о том, что утром в понедельник спецслужбы проверяли здание арбитражного суда Брянской области после информации о минировании, сведения об угрозе также не подтвердились.