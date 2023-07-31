Под Тулой возбудили уголовное дело после выявления 31 случая кишечной инфекции в лагере

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщили, что провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и изъяли документацию

ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества возбудили после выявления признаков кишечной инфекции у 29 детей и 2 взрослых в оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Щекино следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проведен осмотр места происшествия и назначены необходимые судебные экспертизы, опрошены пострадавшие и очевидцы, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Ранее пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что заражение острой кишечной инфекцией выявили у 29 детей и 2 взрослых в оздоровительном лагере им. С. Чекалина, причина возникновения очага инфекции устанавливается. По информации следователей, дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В понедельник на оперативном совещании с членами правительства региона губернатор Алексей Дюмин поднял вопрос о сложившейся ситуации, назвав ее абсолютно недопустимой, и поручил взять на особый контроль организацию питания в летних лагерях.