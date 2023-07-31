Жителя Ставрополья приговорили к 21 году колонии за изнасилование и убийство девушки

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Житель Ставропольского края признан виновным в изнасиловании и убийстве девушки. Суд приговорил его к 21 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в краевом следственном управлении СК РФ.

"Собранные следственными органами следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего жителя Ипатовского городского округа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 (изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 15 марта 2021 года мужчина пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где спровоцировал ссору с ее 17-летней дочерью. В ходе конфликта осужденный несколько раз ударил девушку и изнасиловал ее, пока она была без сознания. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник задушил свою жертву и попытался поджечь ее тело.