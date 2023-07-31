Правозащитник попросил главу СК ходатайствовать об аресте маньяка из Челябинской области

В отношении подозреваемого уже возбудили два уголовных дела

МОСКВА, 31 июля./ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ходатайствовать об аресте Владимира Ческидова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщин в Челябинской области. Об этом сказано в тексте обращения правозащитника, с которым ознакомился ТАСС.

"В связи с информацией о произошедших преступлениях, совершенных, по предварительной информации, жителем села Смолино Челябинской области Владимиром Ческидовым, который может оказаться особо опасным маньяком, а также информации, что он и его мать, которая проживала с ним совместно и могла быть соучастницей преступлений, прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры для ареста гражданина Ческидова и его матери и изоляции их от общества в местах предварительного заключения, а также принять меры для установления иных совершенных преступлений вероятным маньяком, который мог многие годы орудовать на территории Челябинской области", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили в Челябинске уголовное дело о похищении в 2009 году местным жителем женщины, которая недавно смогла сбежать из заточения. По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске мужчина под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу и удерживал ее там до недавнего времени. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть домовладение. Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В пресс-службе управления СК по Челябинской области добавили, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).