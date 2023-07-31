В Курской области поселок остался без света после обстрела со стороны ВСУ

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в двух поселках зафиксировали девять прилетов

ТАСС, 31 июля. Поселки Теткино и Краснооктябрьский Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего зафиксировано девять прилетов. Краснооктябрьский обесточен, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано пять прилетов в районе улицы Белопольской. <…> Также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, зафиксировано четыре прилета. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен", - написал он.

Аварийные бригады в поселке Краснооктябрьский приступят к ремонту по возможности. Кроме того, повреждены несколько домовладений в Теткине, уточнил Старовойт. "Окажем помощь в ликвидации последствий", - добавил он.