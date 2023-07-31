31 июля, 17:29

Директора шахты и его подчиненного задержали после гибели рабочего под завалами в ЛНР

Они проходят подозреваемыми по уголовному делу

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Директор шахты и его подчиненный задержаны в Антраците в Луганской Народной Республике (ЛНР) за многочисленные нарушения требований безопасности после того, как шахтер погиб под завалами 28 июля.

"28 июля текущего года при проведении работ по добыче каменного угля в стволе шахты в городе Антрацит произошло обрушение породы и угля на горнорабочего очистного забоя, что повлекло его смерть. В настоящее время злоумышленники задержаны", - сказано в опубликованном сообщении.

Уточняется, что речь идет о задержании директора шахты и его подчиненного. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть человека).

Следствие выявило многочисленные нарушения требований безопасности и охраны труда на предприятии. Пострадавший не был официально трудоустроен, хотя фактически проводил работы с высоким риском опасности. Кроме того, ранее директор шахты уже был судим за то, что допускал нарушения в сфере охраны труда. Вскоре задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация