Директора шахты и его подчиненного задержали после гибели рабочего под завалами в ЛНР

Они проходят подозреваемыми по уголовному делу

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Директор шахты и его подчиненный задержаны в Антраците в Луганской Народной Республике (ЛНР) за многочисленные нарушения требований безопасности после того, как шахтер погиб под завалами 28 июля.

"28 июля текущего года при проведении работ по добыче каменного угля в стволе шахты в городе Антрацит произошло обрушение породы и угля на горнорабочего очистного забоя, что повлекло его смерть. В настоящее время злоумышленники задержаны", - сказано в опубликованном сообщении.

Уточняется, что речь идет о задержании директора шахты и его подчиненного. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть человека).

Следствие выявило многочисленные нарушения требований безопасности и охраны труда на предприятии. Пострадавший не был официально трудоустроен, хотя фактически проводил работы с высоким риском опасности. Кроме того, ранее директор шахты уже был судим за то, что допускал нарушения в сфере охраны труда. Вскоре задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.