31 июля, 17:00
Военная операция на Украине

В Белгородской области сообщили о повреждении трех домов из-за обстрела ВСУ

Во время обстрела в селе Ржевка никто не пострадал, уточнил глава региона Вячеслав Гладков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Три дома получили повреждения в селе Ржевка Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме этого, повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. <…> Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", - написал Гладков.

Аварийные бригады и оперативные службы выехали на место. Во время обстрела никто не пострадал, уточнил губернатор. 

Теги:
УкраинаРоссияГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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