31 июля, 17:16,
обновлено 31 июля, 17:31
Военная операция на Украине

В результате обстрела села в Запорожской области со стороны ВСУ погибли три человека

Евгений Силантьев/ ТАСС, архив
© Евгений Силантьев/ ТАСС, архив

Еще 15 получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. 3 человека погибли и 15 получили ранения при обстреле села Басань Запорожской области, написал в Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

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"Около семи [часов] вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших - местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения", - написал он.

По его словам, ребенок 12 лет все еще находится под завалом. "На месте работают спасатели", - сообщил Балицкий. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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