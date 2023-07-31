В результате обстрела села в Запорожской области со стороны ВСУ погибли три человека

Еще 15 получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. 3 человека погибли и 15 получили ранения при обстреле села Басань Запорожской области, написал в Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

"Около семи [часов] вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших - местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения", - написал он.

По его словам, ребенок 12 лет все еще находится под завалом. "На месте работают спасатели", - сообщил Балицкий.