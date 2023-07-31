В Курске затопило девять квартир и восемь частных домов из-за ливня

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 31 июля. Девять заявок о затоплении квартир с крыш по разным адресам поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу от жителей Курска. Кроме этого, из-за ливня затопило восемь частных домов, повалены деревья, на улицах стоит вода из-за засорившихся ливневых канализаций, сообщает пресс-служба администрации Курска.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Единую дежурную диспетчерскую службу Курска с 15:30 до 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) поступило девять заявок в связи с заливами квартир с крыш. <…> Также поступают заявки, связанные с засором ливневой канализации на дорогах города", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что три из шести поваленных непогодой деревьев упали на проезжую часть на улицах Ольшанского, Энгельса и ВЧК, одно из деревьев упало на машину. Имеются проблемы с электроснабжением по ряду адресов, одно из деревьев упало на провода КЭС. Информация от жителей девяти улиц для ликвидации последствий передается в управляющие компании, заявки на засоры в ливневках - комитету дорожного хозяйства, их отработают подрядчики. "Проблемы, вызванные подтоплением частных домовладений, по которым в настоящий момент поступило восемь заявок, направлены управлением по делам ГО и ЧС в окружные администрации. Также от жителей города поступает информация по поваленным аварийным деревьям по шести адресам", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, объявлено штормовое предупреждение. Начиная с 31 июля и в течение ночи 1 августа по Курской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер может усиливаться до 17 м/с.