В Пермском крае локализовали лесной пожар на площади 84 га

На выгоревшей территории ведутся работы по проливке отдельных очагов тления лесной подстилки

ТАСС, 31 июля. Спасатели в Пермском крае локализовали лесной пожар в Закамском лесничестве на площади 84 га. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В 21:00 локализован лесной пожар на площади 84 га в Закамском лесничестве, говорится в сообщении. На выгоревшей площади ведутся работы по проливке отдельных очагов тления лесной подстилки.

Также в пресс-службе со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о готовности результатов исследований качества атмосферного воздуха в четырех точках на границе населенных пунктов, расположенных к северо-западу и западу от очага лесного пожара. "По результатам проведенных исследований установлено, что в отобранных пробах качество воздуха соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

Очаг лесного пожара в Закамском лесничестве обнаружили вечером 29 июля на площади 1,9 га. Тушение осложняли порывы ветра, труднодоступная местность и плотный слой лестной подстилки.