В Дагестане арестовали экс-главу бюро медсоцэкспертизы за дачу взятки

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал на два месяца за дачу взятки оперуполномоченному ранее осужденного на 7,5 года экс-главу федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России Магомеда Махачева. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Магомед Махачев, приговоренный в июне 2021 года к 7,5 года колонии строгого режима за получение взяток, вышел из колонии в мае этого года. Суд заменил ему неотбытую часть наказания принудительными работами. "Согласно поступившему в суд материалу, 10 июня 2023 года Махачев М. А. нарушил режим пребывания в исправительном учреждении, не явившись на рабочее место. С целью избежать мер дисциплинарного воздействия за выявленное нарушение и за дальнейшее покровительство, осужденный предложил ответственному оперуполномоченному взятку в размере 200 тыс. рублей. Позднее при передаче взятки Махачев М. А. был задержан. Районный суд постановлением от 31 июля 2023 года избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, до 28 сентября", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Махачев был "незамедлительно взят под стражу в зале суда".

Ранее сообщалось, что с мая 2014 по декабрь 2015 года Махачев через посредника получил в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 1,5 млн рублей за незаконные установление и продление инвалидности пятерым жителям Дагестана. С обвиняемым, полностью признавшим свою вину, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.